Калужан оставили без колонки
Наша читательница в понедельник, 4 августа, рассказала о проблеме в деревне Ястребовка Ферзиковского района.
- Примерно месяц назад убрали колонку, мы думали, что на ремонт. Но никаких предпосылок к тому, что она вернется на место, нет, - рассказала калужанка. - Разъяснений от местной администрации тоже нет. Ходить на дальнюю колонку за водой пенсионеры не в силах. Колонка здесь лет 30 точно стояла. Последний месяц кто приедет в деревню, тот и принесет воды в дом, наши бабушка с дедушкой уже не в силах сходить на другую колонку, им далеко.