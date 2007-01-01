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Недвижимость и ЖКХ

Калужан оставили без колонки

Дмитрий Ивьев
04.08, 14:07
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Наша читательница в понедельник, 4 августа, рассказала о проблеме в деревне Ястребовка Ферзиковского района.

- Примерно месяц назад убрали колонку, мы думали, что на ремонт. Но никаких предпосылок к тому, что она вернется на место, нет, - рассказала калужанка. - Разъяснений от местной администрации тоже нет. Ходить на дальнюю колонку за водой пенсионеры не в силах. Колонка здесь лет 30 точно стояла. Последний месяц кто приедет в деревню, тот и принесет воды в дом, наши бабушка с дедушкой уже не в силах сходить на другую колонку, им далеко.

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