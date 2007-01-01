В Калуге появился график подвоза воды на время массового отключения
Как мы уже рассказывали, ремонтные работы пройдут во вторник, 5 августа. Без воды останется несколько районов города.
График подвоза воды опубликовал «Калугаоблводоканал»:
- Ул. Советская, 3 – 9:00-10:00.
- Ул. Дубрава, 7 – 9:00-9:40.
- Ул. Взлетная – 10:20-11:00.
- Ул. Маяковского, 55 – 10:30-11:00.
- Ул. Маяковского, 35 – 11:30-12:00.
- Ул. Аэропортовская, 13-14 – 11:45-12:30.
- Ул. Курсантов, 7 – 12:45-13:30.
- Ул. Клюквина, 3 – 12:30 – 13:00.
- Солнечный бульвар, 20 – 13:30 – 14:00.
- Ул. Автомобильная, 6 – 14:00-14:40.
- Грабцевское шоссе, 68-72 – 14:30-15:00.
- Грабцевское шоссе, 85 – 15:30-16:00.
- Село Воскресенское – 15:40-17:00.
- Ул. Нефтебаза, 85 – 16:30-17:00.
- Грабцевское шоссе, 115 (больница) – 9:00-17:00.