В Калуге ищут застройщика для проблемного жилого комплекса

В понедельник, 4 августа, ситуацию с ЖК «Калейдоскоп» прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Мы не должны стоять в стороне. Опыт работы у нас есть. Ведутся переговоры с потенциальными застройщиками, которые смогут достроить дом, - пояснил глава региона. - Наша задача сделать все, чтобы строительство возобновилось как можно быстрее и люди получили свои квартиры.

Шапша отметил, что за последние пять лет в этой сфере проведена большая работа.

- В начале 2020 года по области числилось 24 недостроенных дома в федеральном реестре проблемных объектов, - отметил он. - Через четыре года их в нем не осталось. Привлекли инвесторов для достройки проблемных объектов, людям предоставили земельные участки и выплаты. Помогли решить имущественные вопросы 540 человекам, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Сейчас в регионе проблемных домов в федеральном реестре нет. Вместе с тем остаются объекты, которые требуют нашего внимания. По моему поручению создана региональная система мер поддержки. Ими воспользовались 82 из 89 граждан, чьи права были нарушены. Еще 7 – пока решение не приняли.