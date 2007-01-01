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Недвижимость и ЖКХ

Две улицы Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
01.08, 15:40
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Ремонтные работы запланированы на понедельник, 4 августа. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Электричества не будет в период с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Врубовая 31-39,
  • ул. Тракторная, 11-35, 12-24.

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