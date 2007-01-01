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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество 1 августа

Дмитрий Ивьев
31.07, 12:36
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Ремонтные работы в пятницу пройдут на одной улице, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Электричества не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Московская 299-309.

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