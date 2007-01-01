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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

После повышения тарифов ЖКХ калужан призвали беречь энергию

Дмитрий Ивьев
30.07, 11:33
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С июля за коммуналку в среднем нужно платить больше на 12%. Платежки с новыми данными начнут приходить жителям Калужской области в августе.

- Это ежегодной изменение обусловлено необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры и сочетанием многих экономических факторов, - прокомментировал 29 июля министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров. - В нашем регионе повышение одно из самых низких в ЦФО.

Он также призвал калужан использовать энергосберегающие технологии: специальные приборы и счетчики.

- Также специалисты рекомендуют использовать и бытовую технику с низким уровнем энергопотребления, - говорится в комментарии министра. - И, конечно, не забывайте проверенный временем призыв: уходя, гасите свет!

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