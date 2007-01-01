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Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
28.07, 14:40
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Ремонтные работы пройдут во вторник, 29 июля, сообщили в городской управе.

Планируется, что электричества не будет в период с 9:00 до 17:00:

  • Волково,
  • СНТ «Прогресс»,
  • СНТ «Энергетик».

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