Калужская область на 76% подготовилась к новому отопительному сезону

Работы сейчас продолжаются, сообщил в понедельник, 28 июля, министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- Положительно отметил подготовку Медынского района - достигнуты 100% показатели, - заявил Шпиренко. - Также работы на сетях и котельных завершаются в Барятинском, Перемышльском, Кировском, Мосальском и Жиздринском районах. Благодарю коллег за ответственный подход!

При этом, по словам министра, Малоярославецкому району, а также Калуге и Обнинску надо усиливаться, у них ещё большой объем невыполненных работ.