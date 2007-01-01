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Недвижимость и ЖКХ

Калужская область на 76% подготовилась к новому отопительному сезону

Дмитрий Ивьев
28.07, 10:10
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Работы сейчас продолжаются, сообщил в понедельник, 28 июля, министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- Положительно отметил подготовку Медынского района - достигнуты 100% показатели, - заявил Шпиренко. - Также работы на сетях и котельных завершаются в Барятинском, Перемышльском, Кировском, Мосальском и Жиздринском районах. Благодарю коллег за ответственный подход!  

При этом, по словам министра, Малоярославецкому району, а также Калуге и Обнинску надо усиливаться, у них ещё большой объем невыполненных работ.

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