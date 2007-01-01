Глава администрации рассказал о проблеме с газом в Кондрово
Газовую трубу во время ремонтных работ на водопроводе там повредили в пятницу, 25 июля.
Ситуацию прокомментировал глава администрации Дзержинского района Егор Вирков:
- Выехал место устранения аварийной ситуации на сетях газопровода в Кондрово. Специалисты газоснабжающей организации делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. По заверению руководителя Кондровского филиала Газпром газораспределение Калуга Артема Климкина, работы будут завершены до конца дня.