Несколько улиц Калуги останутся без электричества
Ремонтные работы пройдут в пятницу, 25 июля, рассказали в городской управе.
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Московская 299-309.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Московская 182, 184, 184а, 186, 188, 184 кор 1,д.184, корп.1, д.188,
- Поле Свободы, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 18б, 18г, 18в, 31,33,
- ул. Билибина, 26, 28, 32.
Отключение с 9:00 до 11:00:
- ул. Генерала Попова, 1Б,
- ул. Академическая, 2.
Отключение с 9:30 до 17:00:
- ул. Турынинские Дворики.