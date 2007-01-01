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Недвижимость и ЖКХ

Несколько улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
24.07, 07:24
0 800
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Ремонтные работы пройдут в пятницу, 25 июля, рассказали в городской управе.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Московская 299-309.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Московская 182, 184, 184а, 186, 188, 184 кор 1,д.184, корп.1, д.188,
  • Поле Свободы, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 18б, 18г, 18в, 31,33,
  • ул. Билибина, 26, 28, 32.

Отключение с 9:00 до 11:00:

  • ул. Генерала Попова, 1Б,
  • ул. Академическая, 2.

Отключение с 9:30 до 17:00:

  • ул. Турынинские Дворики.

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