Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге ремонтируют крыши жилых домов
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ремонтируют крыши жилых домов

Дмитрий Ивьев
22.07, 10:20
0 432
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О ходе капитального ремонта во вторник, 22 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко.

В доме №4 на улице Луначарского в настоящее время ведется реставрация фасада. Близится к завершению ремонт крыши.

Также капитальный ремонт крыши продолжается в пятиэтажном жилом доме №41 на улице Тельмана. Все работы на объекте подходят к концу.

На улице Маршала Жукова в доме №45 капремонт удалось завершить раньше намеченных сроков. Объект готов к сдаче.

- Всего в этом году в Калужской области запланировано провести капитальный ремонт крыш в 157 жилых многоквартирных домах, - подчеркнул Шпиренко.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJtS2RLNWVhcWJlK2xoTWxnVU9nbUE9PSIsInZhbHVlIjoieDJzKzdjMWNodW5SZE5xcVlqM0dWZmFodDZkbFloQnozRmcwTlJNZHp6cXJqV0o5Z2lrTzgzdTdsRjdTUTVldUEveEZkSDFkUUpUcTYrazNoQThzc2w4OXVoMFpLcUJZV1E1ZVZIVS9HdFZTN0RuSjUyR29zWk9YL2xwWDM1bW1PdGVXVXFTYjdPdXEyeXRQNmNyeFB2cituTEVUL25zTEI3Nmk0MlZCck5DYnJlUk5PcXBVbzdramxwWjhWellWZnFuZ3MxWElvZUpZWUlZbCtuVVdyUUptaVZNcE5Pb25SL0NmcjlaK2doMytSbU44UjEwc0x5WVIxWEF5ZlQ5S0NEMlJJNStYWm4wR1pwaDFVaWprcldCajBNT2tNUTV2Y2poL29jNkFpY3F4VnFjcWVqMXhwcm9hQlBVV3VnQWorSXlra0dQK2NGUm5UaWRmM3ZVRlVNeWJ5MmRNOVV3eTE3SDk5M2I5dEJXQk9BMWIzMGZvMzlTUkdZYjcwZVFGSHhnd0NmbTYrL2xtU1ZNUndSZ21rTDl4YkpabDFmekRvSjRLTlRoNUhkZFdZTFo4QmhiclpYUDRocEt2U000ZCIsIm1hYyI6ImQ4YTI5YzBiZDBmZTI5NTgyN2QxOWNmOGI0NTI1MjhiZWJmOTZmYTYyMzEyYmRhMzlhMzc4NDJiYjkzMGM4MDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1LME9kY2FqNlhHdkxsd0s4Y0pBOFE9PSIsInZhbHVlIjoiZmdxNWxiaGgzL2lJK2xtbmZxbW9zaElvTldHQVlqcy8wNXFVVXV0cW14R01DQkE1UE8xQ3hYZzlWdHo4cGpTVFRIY3dQUUQ4YW12aGlCeXFvSjd6UUphM3RyckN5T05Vc0U4ZUN5MStIME1jMlJqUnpaRzhIRDZreVFYR1RxUWcrekFRZkRrYmxHZ09JL0J0OUdvVXhSRStYam8xNGZBSkkwNjBIenlZY3QzYkZJbkdqRkU1dmpZUGsrOFo0dXkxS0p0TTh3MWdBbWJiNTIyYVJpdThZSWRvNWJLZFJ3bkg3QWQ5ekIyZWZDN3RQaGlUQStKK3pld3FzMnhBVW9uM2lleHgzaDFHOC9Qa0FXaGRrazlkSkd0T3dqdW9OdndIbXgwbTBFNWh1UWplVUd5VTN6Q3VwT1orQTF6WnpCdjdoNXRKZDlJVlR0eWpoRnl3bk5GN1F6dzZOT2VrRTVxcldNazBUU2dpdVAwMlJ6cVRnYjljWnRLM2VpdUpqZ0pzRWxzZGxvVktlT2RTcnRmSFJnR21YK0FLcXVoR1ZxM1doZkdoaVZwM2xwU1E0VzZrbkh6cDFiUEhVdG5OZ1M1K2h1TlZZdldyQnljUE5HL2NaU1czUUV4Qno2OFViOWJsMVBGN1FEcm95OEJtRm1lTGhJVWwyRGhuUzdaQndLa296bEN2VjBkR0oxL2tZRHdvWCtPSVVYdm4raXZJbWFURnluQ1g1dm1EU2dOTDhIb0dIbXB0TmtvaDBVdURveUhibm1BNW1NY0dCcHJhUFJYVDFxajhpZnA1OWtGczlRNWd4N2hXQy9XU2kwWXNvOWZWM0JVRFZMQVpUUkJaVFJrcCIsIm1hYyI6IjJhMDliNWFiOTU4YzlkNDZlYWUxMzQyZGZhMmQyNThkNjFkMWU0NjYwNjk5ZjQ3ZDI3ODFjOTc3NDhjZWJhZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+