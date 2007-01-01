В Калуге ремонтируют крыши жилых домов

О ходе капитального ремонта во вторник, 22 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко.

В доме №4 на улице Луначарского в настоящее время ведется реставрация фасада. Близится к завершению ремонт крыши.

Также капитальный ремонт крыши продолжается в пятиэтажном жилом доме №41 на улице Тельмана. Все работы на объекте подходят к концу.

На улице Маршала Жукова в доме №45 капремонт удалось завершить раньше намеченных сроков. Объект готов к сдаче.

- Всего в этом году в Калужской области запланировано провести капитальный ремонт крыш в 157 жилых многоквартирных домах, - подчеркнул Шпиренко.