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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области из-за грозы произошло 29 отключений электричества

Дмитрий Ивьев
21.07, 10:45
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По пяти из них еще продолжаются ремонтные работы. Об этом утром в понедельник, 14 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он потребовал от энергетиков оперативнее реагировать на заявки. Больше всего отключений за последние дни зафиксировано в Жуковском, Жиздринском, Медынском, Малоярославецком районах и в Калуге.

Губернатор поставил задачу скорректировать работу с учетом обращений жителей. Будет составлен перечень проблемных участков. Причины сбоев устранят до начала отопительного сезона. Контролировать все будет министерство строительства и ЖКХ региона.

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