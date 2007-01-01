В Калужской области из-за грозы произошло 29 отключений электричества

По пяти из них еще продолжаются ремонтные работы. Об этом утром в понедельник, 14 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он потребовал от энергетиков оперативнее реагировать на заявки. Больше всего отключений за последние дни зафиксировано в Жуковском, Жиздринском, Медынском, Малоярославецком районах и в Калуге.

Губернатор поставил задачу скорректировать работу с учетом обращений жителей. Будет составлен перечень проблемных участков. Причины сбоев устранят до начала отопительного сезона. Контролировать все будет министерство строительства и ЖКХ региона.