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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области строят новый уличный газопровод

Дмитрий Ивьев
18.07, 11:42
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Работы ведутся в деревне Парфеново Козельского района.

Протяженность газопровода составит более одного километра.

Работы проводятся за счет средств областного бюджета.

- Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года, - рассказал в пятницу, 18 июля, министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - После этого у 25 домовладений будет возможность провести газ в свои дома. Это позволит сделать жизнь местных жителей более комфортным.

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