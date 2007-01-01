В Калужской области строят новый уличный газопровод
Работы ведутся в деревне Парфеново Козельского района.
Протяженность газопровода составит более одного километра.
Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
- Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года, - рассказал в пятницу, 18 июля, министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - После этого у 25 домовладений будет возможность провести газ в свои дома. Это позволит сделать жизнь местных жителей более комфортным.