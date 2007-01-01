В Жукове и Кременках завершился ремонт теплосети

В Жукове завершили капитальный ремонт участка теплосети протяженностью 1,1 км, который обеспечивает теплом здание спортшколы олимпийского резерва «Маршал». Об этом сообщил 17 июля глава Минстроя Калужской области Александр Шпиренко.

Кроме того, в Кременках обновлен участок сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, питающий жилые дома по улице Солнечной. Работы на данных объектах финансировались за счет средств областного и местного бюджетов.

Александр Шпиренко подчеркнул, что в настоящее время в Калужской области идет активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Он отметил, что ситуация находится под его личным контролем, и все работы должны быть завершены до наступления холодов.

Ранее руководитель ведомства заявлял, что в целом подготовка к отопительному сезону в регионе проходит в штатном режиме.