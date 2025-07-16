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В Калуге раскопали аллею на улице Степана Разина

Дмитрий Ивьев
16.07, 15:42
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Наш читатель сообщил о проблемах с горячей водой. Ее не смогли вернуть вовремя после профилактического отключения на две недели.

Котельная «Азимут» была остановлена с 30 июня.

- На сетях от котельной в ходе гидравлических испытаний произошел порывы участков тепловых сетей, так называемых «стволов», проходящих по центральной аллее улицы Степана Разина, - пояснили 16 июля в управлении ЖКХ. - Это трубы большого диаметра и ремонт их занимает довольно продолжительное время. Первая опрессовка была произведена 2 июля, в результате чего произошло два порыва: в районе дома № 76 по ул. Степана Разина и дома № 95 к.2 по ул. Степана Разина, устранение которых было завершено 3 и 7 июля соответственно. 

Далее сеть снова заполнили теплоносителем и произвели повторное гидравлическое испытание 8 июля, оно снова привело к порыву сети в районе дома № 76. Работы по устранению порыва производились до 11 июля. По результатам третьей опрессовки от 12 июля произошло два порыва: по ул. Степана Разина в районе дома № 95 к.2 и в районе пересечения ул. Степана Разина и ул. Войкова. Первый порыв был устранен 14 июля, по второму порыву были организованы оперативные ремонтные работы, в том числе и в ночное время. Работы были завершены в ночь на 15 июля. В 02:00 начался процесс заполнения сетей теплоносителем.

- Во вторник, 15 июля, котельная была запущена, происходил плавный набор температуры теплоносителя, - прокомментировали в управлении. - Этот процесс не быстрый, так как температура должна подниматься плавно, во избежание линейных расширений тепловых сетей, которые могут привести к возникновению порывов. Как следствие событий, описанных выше, произошло смещение сроков подачи ГВС населению. По состоянию на 16.07.2025 котельная работает в штатном режиме, температура соответствует нормативным показателям.

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