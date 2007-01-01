Бастрыкин заинтересовался опасным домом в Калуге

До главы Следственного комитета России дошла жалоба от жителей улицы Пушкина.

Их старый дом еще в 2022 году признали аварийным, но расселение запланировано лишь на 2027-й.

- Здание, построенное более века назад, находится в непригодном состоянии: конструкции разрушаются, в квартирах образовалась плесень, в целях предотвращения обрушения межэтажных перекрытий установлены подпорки, - прокомментировали в среду, 16 июля, в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин поручил калужским следователям провести проверку.