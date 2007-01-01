Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Бастрыкин заинтересовался опасным домом в Калуге
Недвижимость и ЖКХ

Бастрыкин заинтересовался опасным домом в Калуге

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:09
0 416
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

До главы Следственного комитета России дошла жалоба от жителей улицы Пушкина.

Их старый дом еще в 2022 году признали аварийным, но расселение запланировано лишь на 2027-й.

- Здание, построенное более века назад, находится в непригодном состоянии: конструкции разрушаются, в квартирах образовалась плесень, в целях предотвращения обрушения межэтажных перекрытий установлены подпорки, - прокомментировали в среду, 16 июля, в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин поручил калужским следователям провести проверку.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZnNi9WTzNITFBlWnZnSEtjRXFBYlE9PSIsInZhbHVlIjoiNGQrUW1IdWpTQlFIRlpIZUpqSm9Kck1ob1o1bTdrK3Rsb096M0t0SVJPNm8wYitzL3k4Z2djV3N3UU1qMVFEQ01YVzgrYjl2UjR0VklCdVFmUmpaT1BFdEUwNUFnN2s5YnlZS2FnM2VZYjhpSi9pNjRLZ3M4K0gybG5kMTB4MnRRR2ZHR2VtY1QxWE5zWDZFWGNqdzJhcUV2cDNJTjFDS2FuN2RINWRDalpCVFg5ZHZWVDRWNXVuanB2bnJNMlZGUUVDdTF4eWR1VjJWSllVTDY0WVExWDhkUlpRM2FRMytsMTZEWDdVZnpSYVV3Qi9DbE8wUThxcjlTOXJBMHQwZGRBeWw2dks1eUlTOEdycllPc29ZTzBrS0dPMVUvVmtEYnRUZW5GQUR0OEhIN1VCOThpbHNUK1BObmpIS1ZDZFlUV2RidGdycXpyYmxYZy9IcjZ4dHVDVERvamZPVDhvcWZncDNlcGpnM3Erdnk4ditWUTVocms2RWNnMlRMaVAyRGFpakM2Z1BzOUd6SHJMRVBKeXdDUkM1NGtqUHZtNW15bk9NUjVvcVM0aXRJWWZFUmRscjlKZjFJdzFHNDVmNSIsIm1hYyI6IjY3NmMxZjZjZDQ5MzZmNTJkZjE2ZTUzMWZiNjQ2MzRjNjAxZDc2MGIyMmI5NDIyYzZhN2Y2ZjJlZWFhZWU1MWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxiOWQvVHM0TElwUkJXV2ZIbmNHZFE9PSIsInZhbHVlIjoiVWdhTnRLQ2JEeUphS29jZ1grbWVzZG1hYTh6ck5MaUNsaFZ2RUw4Q0xsR2R5SjU2M2I5d2lFbGxvS3A1VHI0K3hIaWVqZTNmOVJHNC9JQktOZ0Z2YUVlU1kvR08xU1Qwb0tIbS9NT0pzbTRTU0FndVQ0S3FXeG14aHlqNUI1SVpIQXhVZFN2RFRBVkJsejlERFYvNnY5aHhid2xvR2dIcUZWNjlsS01MSnhFcXdMQk5BbE1QU2xxOWdtbjVmUjhhR0lpR3k0RVBoWWdiZlRaVm8zV1lrR0pPcHhORGdQSW85eXRMOG1WblZlclFjbDZBNU1naC9GNDNWQmZzckhhLzVZWDhDZHM0d3dYeHBvMEJ0cncxeDhVQ0dkWmZ2MlhIS1pGNkErSzVNak4wbS8zcjhSM2VJcGUrR0FYWTV6YXhlcWo2b2FzcWdkV2JqVGFTd1A0MEpZUnQ2YXJDRDJnYzd6amV3OWtGc1VaMmI5NFZVZnBBSUpESlA0REVta2p3OFpIUGFQdmlZZWdjUzlvS2lRZVhjdE04cGtBbC9xNWNQQlNaT0hkcTVWcENVZVoyV0lkblp5a1l1ZS95bmFMdDJ0Z0pyM1JJR2RCd3FtK1ZyeGRkQWRGSHpIUXVzTmd1RWpBcno2WXpVNzgrRmpnbDZYTWhSR3FBM05HaXpPY3EvbmxlUUVqZEpqTWhPOWNnYkprNy9mK2dtblE3MTVtZ3F6MnhIaFdRenQ5U2NhQnU0SnVxVjBCNEZURmVCVkUvdU1lNFlWZ1kwTzdXTU0rVWt4OFB0TWVzTk11ekZuUkJjbVZBOU9PWUkrendrYldEQ2J4YVp6TlE2UTVhc2wvSSIsIm1hYyI6IjVkZWM4YTQ0YjcyYjcxZjIxNDBhZGU2OTc5YWEyMWMyMGMzYTBlNjQ1MzkwNmIzMTlmNGRjM2NlN2VhMDJjMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+