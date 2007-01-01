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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на два дня

Дмитрий Ивьев
15.07, 14:06
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Ремонтные работы будут проводиться 16 и 18 июля.

В среду и пятницу электричества не будет с 9:00 до 17:00 по этим адресам:

  • Улица Поле Свободы, 6, 10, 18, 18б, 18в, 18г, 33.

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