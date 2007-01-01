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Недвижимость и ЖКХ

В Перемышльском районе завершается модернизация очистных сооружений

Дмитрий Ивьев
14.07, 12:10
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Реконструкция очистных сооружений в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция в Перемышльском районе подходит к концу, сообщил 14 июля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Шпиренко.

После модернизации мощность очистных увеличилась до 600 кубометров воды в сутки. Это обеспечит улучшение условий проживания для более чем 1500 жителей села.

Как отметил Александр Шпиренко, обновленные сооружения позволят значительно повысить качество очистки сточных вод, организовать контроль за их сбросом и снизить негативное влияние на окружающую среду.

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