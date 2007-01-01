В Калужской области разработают новую схему реагирования на аварийные ситуации

В понедельник, 14 июля, на заседании правительства обсудили крупную аварию на сетях водоснабжения в Малоярославце, которая произошла на прошлой неделе.

В жару люди почти на целый день остались без воды.

- Власти не проявили должной расторопности, - заявил на совещании губернатор Владислав Шапша. - Пришлось подключаться к организации восстановительных работ.

Он назвал справедливыми нарекания в адрес властей.

- Поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с главами администраций проработать максимально надежную схему реагирования на подобные ситуации, - заявил глава региона. - Всегда должны быть наготове дополнительные бригады. Подвоз воды надо организовывать оперативнее и в большем количестве. Координация всех служб при коммунальных авариях - задача минстроя. Надо выполнять ее как следует. Комфорт людей - приоритет.