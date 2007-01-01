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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области потратят 200 миллионов рублей на подготовку к зиме

Дмитрий Ивьев
19.06, 10:38
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Деньги муниципалитетам выделены из областного бюджета.

Эти средства пойдут на замену 11 километров тепловых сетей, ремонт девяти котельных и строительство одной новой котельной.

- В муниципалитетах уже активно идут работы. Держим ситуацию на контроле, - рассказал в четверг, 19 июня, министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко. - Важно проводить своевременное и качественное обновление коммунальной инфраструктуры, чтобы зимой было как можно меньше аварийных ситуаций.

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