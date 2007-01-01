Дома на восьми улицах Калуги останутся без электричества
В четверг, 19 июня, пройдут ремонтные работы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Ожидается, что электричества в указанных домах не будет с 9:00 до 17:00:
- Ул. Врубовая, 14, 31, 33, 35, 37, 39,
- Пер. Врубовой, 19/12,
- ул. Тракторная, 9-35, 10-26,
- пер. Тракторный, 8/21,
- ул. Шахтеров, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 11/23, 16/22,
- ул. Забойная, 33, 34, 38-50, 52, 54,
- пер. Забойный, 1-19, 2-24,
- Территория Сельхозтехники, 2, 3, 4, 5.