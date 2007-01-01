Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Дома на восьми улицах Калуги останутся без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Дома на восьми улицах Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
18.06, 11:15
0 92
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 19 июня, пройдут ремонтные работы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Ожидается, что электричества в указанных домах не будет с 9:00 до 17:00:

  • Ул. Врубовая, 14, 31, 33, 35, 37, 39,
  • Пер. Врубовой, 19/12,
  • ул. Тракторная, 9-35, 10-26,
  • пер. Тракторный, 8/21,
  • ул. Шахтеров, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 11/23, 16/22,
  • ул. Забойная, 33, 34, 38-50, 52, 54,
  • пер. Забойный, 1-19, 2-24,
  • Территория Сельхозтехники, 2, 3, 4, 5.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVEZkM2dHhMcWZ1azdOZ1FKZGdOeEE9PSIsInZhbHVlIjoiMnNpeWhlZU91dHFMTkNSTGNMMjQwNEJNNW5tZkszcXJYeDFlcDQ3cThNNGhqSlVEbU5OZ2tlUnBCT0xhRVFyK1d0b3pyT0ZBS0R2ZEthV1Z4MnFVbC8xaEdWYjlOcWNKTG1DMmtVVVUrQUNKZjF4VU81eEFWenJmR2xjT2xzc2FGd3BZVEN1bDRHZ3Z0azNjaFBuTU5hbjZIalBMc0dEQnVIRlpTVXh1KytkVHhIY1ZpZVdKTmc1Smw2amNwV1NEMStnY0hJbkpKeFB6cThTUVl4SkFPSWhmbXlHdnc3cmI5SDdMSkNwQ1hnT3BvMHNpcHVCNlk5TDNiZDJ3UzdLeVpZRzdaa3E2V3g1cXRodGVVUndkbnZHN1ZzRzRYUnJPb0pLTnlrR3J6eVFXYXVFcmc5MWhUaExDY0FyRGpDYWZKZFc1TU1NM2UzeHM0RDVSdVhOQzhVVFZ6SE5XKytsbHlTZWIvaVRuR1NNbTRxRndCOEZETTg5eHFPWVU2b1pNWTREL3Fva1FMaHpKZ3FnREFCT1ozZGVldHdsTDdzcWVySVZKUC9ZT3FIUjlGNzhETHhQNG5jYXk4MFRoUk1TRiIsIm1hYyI6IjZjYmFjYzIyODU3Mzg5NzU3ZmI3NTNjODZlMTA0YzUxYmEzMTRlOGQzMmZhOTlkN2M2ZGUxMDRjMGUzZjQwMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9GbG1LYmZMRnBPZkRpOEkyLzc1U2c9PSIsInZhbHVlIjoiQ2NMZFlZSU9ySm9teDNhdm5OMlZ0SkNVYXV5bzV2a21mRW80aVEvVFBlaHhPNlozUHVSNWY2Q2o2UUIrYlJoS2NJRzA5UXJRemYxUmI2bWo1blRRTFArL2JJTmtGOGFsT1JrZ25kVWZwbms4Z2pXUDZCU1hOSHFTcjlscS9EbEVPTjBqL3N6Q25EYmxGR0pmekFXVmF1dFpvZXE1V3p4YnlSbHVCZUlVUHRuVElNd0ZscTAwemRYUlRqUUROMzMyU1pGWHdYelducjU1T3M3b2g4cStKUjdjNlcwcGovekptS016RTBSWmExbG1GS1BORXFHRHAydmw4TjVwM1h5S3FOTGlGTUNBU1FuaWRpM0VpcjEyRnAyc1lOMlJORkgyRi9QTldKaHhteDNZbmo2bmN3YzVScmNxbytYWVZFK0FCZE96ZE5kT0wwNGNtM1JPazhOWXJOMkRuc0RQOWVUSVRSbE9yc2h5YkU3QXZpd2MzbXg3aFhIMTQyNmdKR2pCNlBkRlJIQlY1UjBqemI4UytncGxldGtXemZMYUUvYnFkNks0UjJHUTVUY2I4dndQdVdsTGdwNEVUODFMcHU2cTduU0J5RmJqcHN2M0NiMWNkb2FFUUV6bnNMdFkyb1pyZE1mQlpIYk53eDdOdVF2KzVxVHl5RFlvQkxyOTNzamg0bmN4V0paTjc1Zlpac1ZoQXo1OEl4RFJpZU03NVJoUzBMUm1IaXpGdkFCMUhpQllTRThMS2pjRFFORlgzMkkzZmFib0VaZ1JEL0lOUHUralFXV0JvenpyRFlENS83NTNkTmlodGNsKzZPREN2dnFJRWJiNWJOamJWdnR2a3VLcCIsIm1hYyI6ImRlZTMwNDZhYWFiYzY2N2UyNTdhN2E5MDkxNWIwZTQ3MzcyMDRhMzdjYzBkNWViMzZkZjMxM2MzZTU5NzY3ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+