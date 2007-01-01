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Недвижимость и ЖКХ

В Тарусе возникли проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
18.06, 10:43
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Сейчас идут ремонтные работы. Утром в среду, 18 июня, ситуацию прокомментировал глава администрации района Михаил Голубев.

- Сотрудники Тарусского участка ГП «Калугаоблводоканал» продолжают устранять аварийную ситуацию, - заявил Голубев. - Завершить работы в вечернее время не представилось возможным. В данный момент идёт сброс воды на центральном водоводе. Это необходимо для проведения ремонта. Выполнят его специалисты сегодня как можно быстрее. Организован подвоз питьевой и технической воды. Курирует вопрос мой заместитель Александр Мосолов. Держу ситуацию на личном контроле.

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