В Тарусе возникли проблемы с водой
Сейчас идут ремонтные работы. Утром в среду, 18 июня, ситуацию прокомментировал глава администрации района Михаил Голубев.
- Сотрудники Тарусского участка ГП «Калугаоблводоканал» продолжают устранять аварийную ситуацию, - заявил Голубев. - Завершить работы в вечернее время не представилось возможным. В данный момент идёт сброс воды на центральном водоводе. Это необходимо для проведения ремонта. Выполнят его специалисты сегодня как можно быстрее. Организован подвоз питьевой и технической воды. Курирует вопрос мой заместитель Александр Мосолов. Держу ситуацию на личном контроле.