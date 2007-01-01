Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ 2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки
Недвижимость и ЖКХ

2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки

Дмитрий Ивьев
17.06, 16:18
0 467
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По итогам 2025 года доля неипотечных сделок на рынке недвижимости достигнет 65,6% — рекордного уровня как минимум за последние пять лет. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

По предварительным оценкам банка, в первом полугодии россияне заключили около 900 тыс. сделок по покупке жилья без ипотеки — на 3% больше, чем годом ранее. Пик пришелся на январь–февраль: аналитики связывают это с выплатой годовых премий. Однако уже к весне рост замедлился, и до конца года эксперты ожидают «плоскую» динамику.

По прогнозам ВТБ, по итогам года число неипотечных сделок в России достигнет 2 млн, рост год к году составит порядка 1%. При этом альтернативные схемы (например, рассрочка от застройщиков) могут продолжить вытеснять классическую ипотеку.

«В этом году мы наблюдаем устойчивый рост числа покупателей, которые предпочитают использовать при покупке недвижимости собственные накопления, в том числе от рекордных депозитных доходов, и альтернативные формы расчёта. Две из трех сделок на рынке недвижимости пройдут за счет собственных средств покупателей. Это отражает изменение потребительского поведения, а также растущую гибкость со стороны девелоперов. Однако потенциал этого тренда ограничен: неипотечный сегмент близок к насыщению, и структура сделок постепенно стабилизируется», — заявил Александр Пахомов.

По его словам, в ипотеке основной спрос сегодня сосредоточен на программах с государственной поддержкой и региональных инициативах.

«Банковский рынок усиливает фокус на доступных и адресных продуктах, которые максимально соответствуют текущим потребностям клиентов и снижают их платежную нагрузку. Для нас работа по льготным ипотечным программам останется приоритетом», - добавил зампред ВТБ.

Средняя стоимость покупки по неипотечным сделкам, по данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный», составила по итогам пяти месяцев 5,9 млн рублей (+18% к сопоставимому периоду 2024 года). Основной прирост обеспечил первичный рынок, где спрос остается высоким и без кредитов. Структура покупок: 42% — квартиры, 27% — земельные участки, по 11% — жилые дома и нежилые помещения, остальная часть – нежилые здания и машино-места.

* при анализе использовались данные Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImZrZ0hmU0srNEoveSsvdng1WEpLR0E9PSIsInZhbHVlIjoibitMdTZySjd0ODFFS3pPNmJBb1o2V3VWUVJWOTlKNG1TakxBQ3dRYzJzbkltaWkyVmc4d3lUSU4yNnFTeVVoSVhKclRWMHUwYktnNEttc25ZTHBiNXBNUTNJMlpadFlUWkJlNkZtemU0cGsvTjc5TmhwMm8wTFZSa3pRR0tCRm1udjJ6NGZqNmxPWG9GaHYrMjhWTm1LQVpRbmJxSVVQVzJEWldCM012T1Y1enpvVTRMZlRCUFhQbldPeExjdjhab3oxSG5oM1d6eGI0OFpTbjQvakZhRVVMQ21oYWFkUEdLQzlabFhyWlJNSFJpTXg5REhHWE51dUFKbFI0Qkpza0wvYUU4UHZpeGV5Zlk4bEV3TTF0aHIxVDQvOHZsR2lSSTVCdTZGeFo3V21Ka0QvQUEyNEttVzhIVmptN0dqemhORmdFeG9ReXlTeVJrNnRhQjAyWHYyV1hVYy81bWdRR2RUYWVHcUNFODR4K3ZmUzR0eGxkS29VQUlLNjhQd0EzRFNYZWR1elBscFF1eW11R3RWdTU1c24yZDR5ZTQ1TG1WUmRKRVR1a0tSa09SQkxiOUpMbU5Pc1hvTVVVY1VueCIsIm1hYyI6ImMxYmRiMmYyMzg3NjdkMDg1NTEwNjRmMDEwMjEzZDA2ZDk4NWJiYmY0Mzk3Mjg5OTg3NmQ3MzgzNmE2ZjEyNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQ5UjFCbGQ1M0VNYVJjRkVNam5hTlE9PSIsInZhbHVlIjoiQmZQdVg3MC9mOHI5TWI4UDlTMytaWlppMEo1am9LRzN6RWVGWDFYNC9YM09aWlh1Ris0bkRndXlDQkt0YS85R3ZYOWZoYnRwa3NzRVFlTVJwQWJZbnY3SVNwSFJzajJ5YWZLay9zVDdoUi9oMXJpVGxXcHdkQVpKNG94RVJNQzhwSjlOd01rZTYxWnF4VHhNT1lST3B0UXE1Vkt3bTBXTEt0VUc4eG5wY2FyUjZjY012WjZzWFNSRXJwQitRRUpubUp4dkR0SHd0RjMvL0tXdW9UdlQxNXVXT2Q4eUVOb1RFYW1abWJUOC9BZXN6NTZ3N2JwVFEwckpVakNwUDlRcVB3WU9OUEJGd2IrTVFqTit1WnR4U1JUQWJ1YmJFTUNFZ0QwNGdtT2s4WXBBMHpiam5hZ1BkV1JQaVI2VlZ4ZUwxbFFHYkpoZkhmdTJxbnVlYWR1eG1FejRqK29EdXpWUGJYWHg4WjBuV2xGdWFrWU94SjhIN0pGZzBybjBBUlpkdG93VTduajZHa0RQZXA0VXlDa3lDdmhyK2tiTTQ0cHVVQXY4SGsrKzYzd0dZUVB1clVTVHVJVjBydUh6a3owbFdYSTFnTkNCa0RpcVduUTVIdmNJMVBMWlVHU1pMQWtsY2ZtdGFsb09WSjFrbklwV0JaNWM5OE4ySFZLMk4waHlrcHZLZ2l4VzRGekxkNTl0WnBxWDZrK3lzcTRSQXVoUXNnNDNwVWFzeVZEMGdEWUF6bnN6RTZWTXpMTG9SanVEVUZsTzRUNFU0ZmJiSW1jMzJwd0lUQnIxVUMydCt0UUJtZ2dNZ0RkdTdqT2tXSHpEaURINEFUOE9EUys3YWdnSSIsIm1hYyI6ImM2NjUwMWM3NGUyZTc2NThiZmU5MGIwN2U1Y2VkYzA4OGMwM2Y1Zjk2ZjFjYjkyODRkOWY1ZWQxZTAxY2Y5NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+