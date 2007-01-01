В Калужской области у собственника хотят изъять объект культурного наследия

В Арбитражном суде Калужской области рассматривается исковое заявление регионального управления по охране объектов культурного наследия об изъятии памятника архитектуры регионального значения - «Главный дом усадьбы Смирновых», построенный в конце 1820-х – середине 1840-х годов. Об этом сообщил начальник ведомства Евгений Чудаков.

Объект расположен в селе Совхоз имени Ленина Дзержинского района. В 2021 году уже предпринимались попытки через суд обязать собственника провести реставрационные работы, однако до настоящего времени никаких действий со стороны владельца не предпринималось.

Сейчас состояние усадьбы оценивается как неудовлетворительное. Решение об изъятии здания направлено на предотвращение дальнейшего разрушения исторического памятника и обеспечения его сохранности.