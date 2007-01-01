Калужские строители восстанавливают 30 объектов в Первомайске

Во время рабочей поездки в этот город министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко встретился с главой администрации Сергеем Колягиным.

- Сейчас калужские строители восстанавливают 30 объектов: 20 многоквартирных жилых домов, 2 участка водоотведения, 6 трансформаторных подстанций, - прокомментировал министр. - Также проводится ремонт в досуговом центре «Заря» и стоматологической поликлинике Первомайской горбольницы.

По словам Шпиренко, работы на объектах ведутся с опережением графиков.

- Также в город-побратим регулярно приезжают аварийные бригады из муниципалитетов нашей области, которые занимаются восстановлением систем жизнеобеспечения, - отметил министр.