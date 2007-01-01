В Калуге власти изъяли три квартиры в аварийном доме

На днях соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.

Речь идет о помещениях в доме №16 на улице Баумана.

Как указано в официальном документе, изъятие проведено «в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде».

Дом находится рядом с церковью. Здание построили в 1900 году. Там семь квартир. Аварийным дом признали еще в 2017-м.

В мае нынешнего года дом на Баумана попал в список на расселение. Новое жилье людям должны предоставить до конца 2026 года.