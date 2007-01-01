В Калужской области за пять лет ускорились темпы газификации

На заседании областного правительства 9 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил важность продолжения работ по газификации региона, подчеркнув, что жители рассчитывают на своевременное выполнение поставленных задач.

Уровень газификации в области превышает 80%. В рамках программы, действующей с 2021 по 2025 год, уже построено более тысячи километров межпоселковых и уличных газопроводов. Это позволило создать техническую возможность для подключения газа почти к шести тысячам домов в 120 населённых пунктах.

Планируется, что к 1 января 2026 года уровень газификации достигнет 81,85%, что выше среднероссийского показателя, составляющего 74%. В этом году будет построено 232 км новых газопроводов, газифицировано 29 населённых пунктов и обеспечено техническое подключение более чем двух тысяч домов.

Одновременно «Газпром» реализует проект по строительству газовых котельных в регионе. До 2029 года планируется ввести 29 отопительных узлов, из которых 16 будут обслуживать школы, сельские Дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Уже разработана проектная документация на строительство пяти котельных в Дзержинском, Сухиничском, Куйбышевском, Людиновском и Юхновском районах.

Кроме того, активно развивается программа социальной догазификации. Только в прошлом году газ был подключён к 4,6 тысячам домов, а в текущем году планируется оформить ещё 4 тысячи подключений. За последние четыре года жители региона подали свыше 19,4 тысяч заявок на догазификацию. Более 18,9 тысяч договоров уже заключены, газ подведён к границам почти 17 тысяч домов, а в 13,5 тысячах домов топливо уже используется в быту.

Для определенных категорий граждан в регионе действуют льготы на подключение газа. Ими воспользовались более тысячи человек.

Как отметили в правительстве, рост темпов газификации способствует развитию территорий, появлению новых предприятий и рабочих мест, а также значительному улучшению качества жизни населения.