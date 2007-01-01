В Калуге водопроводно-насосную станцию хотят сделать памятником
Здание конца XIX века расположено на улице Яченской.
Сейчас рассматривается вопрос о включении станции в перечень объектов культурного наследия.
- По мнению заявителя объект представляет собой ценность с точки зрения истории архитектуры и промышленности, градостроительства и социальной культуры, - рассказал 9 июня начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - Первый водопровод в Калуге был открыт 26 декабря 1886 года по вступлении в должность городского головы Ивана Козьмича Ципулина, который изыскал средства на устройство водопровода и на свои деньги провел все изыскательские работы как относительно определения сети труб, так и относительно источников водоснабжения. Тогда сооружение водопроводов не только создавало городской комфорт, но и увеличивало продолжительность жизни горожан, снижало смертность, помогало побеждать эпидемии и пожары.