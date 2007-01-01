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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге водопроводно-насосную станцию хотят сделать памятником

Дмитрий Ивьев
09.06, 16:21
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Здание конца XIX века расположено на улице Яченской.

Сейчас рассматривается вопрос о включении станции в перечень объектов культурного наследия.

- По мнению заявителя объект представляет собой ценность с точки зрения истории архитектуры и промышленности, градостроительства и социальной культуры, - рассказал 9 июня начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - Первый водопровод в Калуге был открыт 26 декабря 1886 года по вступлении в должность городского головы Ивана Козьмича Ципулина, который изыскал средства на устройство водопровода и на свои деньги провел все изыскательские работы как относительно определения сети труб, так и относительно источников водоснабжения. Тогда сооружение водопроводов не только создавало городской комфорт, но и увеличивало продолжительность жизни горожан, снижало смертность, помогало побеждать эпидемии и пожары.

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