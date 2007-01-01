Калужанам рассказали, что делать, если протекла крыша

После сильных дождей многие жители многоквартирных домов столкнулись с такой проблемой.

Ситуацию в понедельник, 9 июня, прокомментировали в региональном Фонде капитального ремонта.

- Немедленно зафиксируйте повреждения на фото/видео, - говорится в рекомендации. - Обратитесь в свою управляющую компанию или ТСЖ. Составьте акт о протечке в присутствии представителей УК/ТСЖ. Сохраните все документы и контакты для дальнейшего взаимодействия.

Если ваш дом находится на гарантийном обслуживании после капитального ремонта кровли (5 лет с момента завершения работ), все претензии принимаются через горячую линию ФКР МКД КО по телефону 8-800-450-00-90.