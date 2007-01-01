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Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце затопило подвал жилого дома

Проблема возникла на улице Мирной, 3а.
Дмитрий Ивьев
06.06, 16:09
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В пятницу, 6 июня, туда приехала комиссия городской администрации.

- Причиной подтопления является попадание сточных вод из канализационного колодца в старый лоток тепловых сетей, откуда вода поступала в подвал, - рассказал глава администрации Михаил Крылов. - Для устранения проблемы до 7 июня муниципальным предприятием «Водоканал» будут проведены работы по предотвращению поступления сточных вод в подвальное помещение. Хочу обратиться к каждому жителю с призывом бережно относиться к системе канализации. Уважаемые горожане, не смывайте в унитаз влажные салфетки, предметы личной гигиены, остатки пищи и другие отходы, которые могут привести к засорам.

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