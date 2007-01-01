Несколько районов Калуги останутся без воды
Аварийно-ремонтные работы пройдут во вторник, 10 июня, в районе «Метро», сообщили в областном водоканале.
Из-за этого с 9:00 до 17:00 отключат воду:
- мкр. Европейский квартал,
- Пучково,
- мкр. Ромодановские дворики,
- мкр. Секиотово,
- Одоевское шоссе,
- Тульское шоссе.
Также в это время может наблюдаться пониженный напор воды по следующим адресам:
- ул. Аэропортовская,
- пер. Аэропортовский,
- ул. Взлетная,
- с. Грабцево,
- д. Бутырки,
- ул. Кукареки,
- ул. Новосельская,
- ул. Ольговка,
- ул. Сельская,
- ул. Литвиновская,
- ул. Прончищева,
- ул. Черновская,
- ул. Хуторская,
- пер. Хуторской,
- ул. Молодежная,
- ул. Клюквина,
- ул. Пригородная,
- ул. Моторная,
- ул. Платова,
- ул. Проезжая,
- ул. Новаторская,
- ул. Калужская,
- б-р Солнечный,
- мкр. Дубрава,
- мкр. Нефтебаза,
- Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 17ба — четная сторона, от д. 39 до д. 115 — нечетная сторона),
- мкр. Бушмановка,
- д. Ждамирово,
- Турынино,
- ул. Болдина,
- ул. Спичечная,
- ул. Постовалова,
- ул. Никитина (от ул. Болдина. до Восточного проезда),
- п. Воскресенский,
- д. Горневская слобода,
- Индустриальный парк Грабцево,
- гостиница «Амбассадор»,
- ул. Зерновая,
- ул. Хрустальная.
Без воды будут школа №33 (ул. Полесская, д.31) и детский сад «Цветочный город» (ул. Полесская, д.20).