Несколько районов Калуги останутся без воды

Аварийно-ремонтные работы пройдут во вторник, 10 июня, в районе «Метро», сообщили в областном водоканале.

Из-за этого с 9:00 до 17:00 отключат воду:

мкр. Европейский квартал,

Пучково,

мкр. Ромодановские дворики,

мкр. Секиотово,

Одоевское шоссе,

Тульское шоссе.

Также в это время может наблюдаться пониженный напор воды по следующим адресам:

ул. Аэропортовская,

пер. Аэропортовский,

ул. Взлетная,

с. Грабцево,

д. Бутырки,

ул. Кукареки,

ул. Новосельская,

ул. Ольговка,

ул. Сельская,

ул. Литвиновская,

ул. Прончищева,

ул. Черновская,

ул. Хуторская,

пер. Хуторской,

ул. Молодежная,

ул. Клюквина,

ул. Пригородная,

ул. Моторная,

ул. Платова,

ул. Проезжая,

ул. Новаторская,

ул. Калужская,

б-р Солнечный,

мкр. Дубрава,

мкр. Нефтебаза,

Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 17ба — четная сторона, от д. 39 до д. 115 — нечетная сторона),

мкр. Бушмановка,

д. Ждамирово,

Турынино,

ул. Болдина,

ул. Спичечная,

ул. Постовалова,

ул. Никитина (от ул. Болдина. до Восточного проезда),

п. Воскресенский,

д. Горневская слобода,

Индустриальный парк Грабцево,

гостиница «Амбассадор»,

ул. Зерновая,

ул. Хрустальная.

Без воды будут школа №33 (ул. Полесская, д.31) и детский сад «Цветочный город» (ул. Полесская, д.20).