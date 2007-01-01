Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Несколько районов Калуги останутся без воды
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Несколько районов Калуги останутся без воды

Дмитрий Ивьев
06.06, 14:42
0 438
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Аварийно-ремонтные работы пройдут во вторник, 10 июня, в районе «Метро», сообщили в областном водоканале.

Из-за этого с 9:00 до 17:00 отключат воду:

  • мкр. Европейский квартал,
  • Пучково,
  • мкр. Ромодановские дворики,
  • мкр. Секиотово,
  • Одоевское шоссе,
  • Тульское шоссе.

Также в это время может наблюдаться пониженный напор воды по следующим адресам:

  • ул. Аэропортовская,
  • пер. Аэропортовский,
  • ул. Взлетная,
  • с. Грабцево,
  • д. Бутырки,
  • ул. Кукареки,
  • ул. Новосельская,
  • ул. Ольговка,
  • ул. Сельская,
  • ул. Литвиновская,
  • ул. Прончищева,
  • ул. Черновская,
  • ул. Хуторская,
  • пер. Хуторской,
  • ул. Молодежная,
  • ул. Клюквина,
  • ул. Пригородная,
  • ул. Моторная,
  • ул. Платова,
  • ул. Проезжая,
  • ул. Новаторская,
  • ул. Калужская,
  • б-р Солнечный,
  • мкр. Дубрава,
  • мкр. Нефтебаза,
  • Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 17ба — четная сторона, от д. 39 до д. 115 — нечетная сторона),
  • мкр. Бушмановка,
  • д. Ждамирово,
  • Турынино,
  • ул. Болдина,
  • ул. Спичечная,
  • ул. Постовалова,
  • ул. Никитина (от ул. Болдина. до Восточного проезда),
  • п. Воскресенский,
  • д. Горневская слобода,
  • Индустриальный парк Грабцево,
  • гостиница «Амбассадор»,
  • ул. Зерновая,
  • ул. Хрустальная.

Без воды будут школа №33 (ул. Полесская, д.31) и детский сад «Цветочный город» (ул. Полесская, д.20).

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJjdlFGYk5aT1JBQU1ESytkUUFaT1E9PSIsInZhbHVlIjoiOXRaMzNQdW53R2VkV0UwdUlRK3hSWmRQWGhXL3AxTzNIbGhFek1WMm5wbldGZ1BVOEhqVVBMT1h0TnR1M1RNQlpKV1lkZnp4Z0xQUjMybG9yQyszN25qSU5EdkRhM1VnbEU0ODBEY2srSnUvbmxRRkZRR3lVL3YrSWJLWGo3UEJhaUZ0aFJTdFF2L0dSc0c0M2tUTFJxcGl1Tnh1bnFScDQ0ZmZtWXYyNjZYWDFKRlF2akU2elhocmE5Mmh1RitvTWFpWGVHYjVJcGN0NXFMQmpHUEhQakZsUjN0VDdCeDZuQVRqNysyYTc5SWVsbXNVUy91MWEvSk51UmVlODRjeE5tYVpGNXppSm1tMWhsNWlnOXYzRFlVai91OFB4K3FuenpZMFV0ektxYVBVdnBPSGFRQWZlZmlyUXplMnNPMmxBNXJWYWsxdVoybWNIVkx3ZGNuUnV0ZnM0b3MvWFFqRGZONm9MdEVFZ2xWRmdxREhqeTN1ZXQ3aDk5dnFjcGJaMXZYT28vbWtBT0xaTmlmcnRPVTlaRm5uL2d0aDhkSGxPTVRVRXdRR2ZDc05FbnBKOWVlUlY0dEp3UDJOZWxTWiIsIm1hYyI6IjZlN2UwMzE3YjE3OTZkZDU2MDAzZmY1NzdmNjQxYTU2MTgwODlmZWQ5ZWRhNzA5MTVkZTExN2I4ZjNmMTZhNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ink2OTFpOUlFSGNGdUFzMi8wc2RpQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiQXhnN091T3UxS1NtR3JNb3ZpSkNjYnFWaFhmYW5iUjcyM00xVmFkZmczSmRYNzNRY3JnWHk4ZUJHN3NvcUpHUFk4cEViR1loS0FESWZQOUlNeGxXSG9LTEpsc0o5eDF2ekZZQlYyckV1aWJqN2poQnI3bTFtdm10Y0tBUWYzTmJ0akx4TGdTb1dIUGtyYVBpTTVxYTd4ZUkzd2tadTdIbnB5T2VBcXA3T0MxS2NqTFZucDJ3UXBkS0FrNWd4YlhhTlJvcjNaakhmeHlIWVRsTm9BRmNvREVMUWJicjJ0bkxSZlAySFA4TVNFYThod1FPaXRZUzFMQ0dsNGtMd3hMNjBERFJCZHZaVHZsMFhDWlpydStBb1RmWWRiTkVZNHZoaHUwRmtDWlhNQnBBZFZBcEdjaDEvaERkMjhjS3dndmp6R1IyNnBEWmp4UCtpeDUrckFaQzlRVFZJODBXWEc2UHdpdUdramcrOXpOa0J5bExPbnp2eEFiQnlRMGpjVElQRzRneHJDeHFUaHRqTElZK2ZZTXFnZWxJZHlsZUROSDF5bE90dUhBVEEzVmdhZjR4OTB1b29uTG44aUFkN09uLzBPK3E5cDRpU1ZRNTVTVjdoN2lPdThqQ2o1aDV5bk5IanFFUVpUcTVma2ZiN0E4N2EyVFZlemw1ZmdnS0hyYjRrTEYxOVZPd3NDOHpNUy9ZZ21mZlRPTldEZElmU3NMbUFmeVBzZHhzZ2JpNVFiNVpnUVNvbzk1SFowVG0vRHgxRDlydWJsbFFHTlVKWFVyZzhTMFZRS3VSMEY0cXhVYnAxZUJxOFBWVmlNR2MxeTZGaGwxUHZDY1BHNDJqNERsNyIsIm1hYyI6IjFjMTVkOGE2MDc1MzY2ODVlOTFjZWY0NWRiOWNjNWY3YTlmZGFjZDAzYTllN2I1ZmU2YmYzOTgyOTZhMmIyODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+