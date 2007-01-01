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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области реконструировали линию электропередачи

Дмитрий Ивьев
06.06, 11:45
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Работы прошли в Перемышльском районе, сообщил 6 июня министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- Модернизация повысила надежность электроснабжения села Гремячево и деревни Букреево, разделенных руслом реки Оки, - пояснил он. - Старая линия электропередачи не справлялась с нагрузкой в непогоду, из-за чего в населенных пунктах происходили перебои с электроэнергией. Было принято решение реконструировать линию и сделать ее более мощной. Длина пролета над Окой составила более 200 метров. Специалисты заменили 175 опор и выполнили монтаж 5,3 км самонесущего изолированного провода.

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