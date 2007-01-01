В Калуге канализация потекла на улице Комарова

Днем во вторник, 3 июня, вода пробивается из колодца на улице Комарова в районе дома №33.

В водоканале нам сообщили, что заявка на эту утечку уже поступила.

- В течение дня специалисты поедут по указанному адресу, - прокомментировали в организации.