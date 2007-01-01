В Калужской области государство хочет изъять у собственника старинную усадьбу

Фото: Евгений Чудаков.

Дело сейчас рассматривается областным Арбитражным судом.

Усадьба в селе Ферзиково построена в середине XVIII века.

- В 2021 понуждали в судебном порядке собственника данного памятника истории и культуры провести реставрацию. К сожалению, до настоящего времени никаких мер со стороны правообладателя объекта не принималось, - рассказал 3 июня начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - Объект находится в неудовлетворительном состоянии.

По его словам, изъятие – это вынужденная мера, к которой прибегают только в крайнем случае.

- Важно понимать: государство не стремится к изъятию. Это всегда сложный и болезненный процесс для всех сторон. Но иногда это единственный способ спасти историческое наследие, - пояснил Чудаков.