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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области государство хочет изъять у собственника старинную усадьбу

Дмитрий Ивьев
03.06, 12:34
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Фото: Евгений Чудаков.
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Дело сейчас рассматривается областным Арбитражным судом.

Усадьба в селе Ферзиково построена в середине XVIII века.

- В 2021 понуждали в судебном порядке собственника данного памятника истории и культуры провести реставрацию. К сожалению, до настоящего времени никаких мер со стороны правообладателя объекта не принималось, - рассказал 3 июня начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - Объект находится в неудовлетворительном состоянии.

По его словам, изъятие – это вынужденная мера, к которой прибегают только в крайнем случае.

- Важно понимать: государство не стремится к изъятию. Это всегда сложный и болезненный процесс для всех сторон. Но иногда это единственный способ спасти историческое наследие, - пояснил Чудаков.

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