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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге назвали сроки расселения аварийного дома

Дмитрий Ивьев
03.06, 12:13
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Новое жилье люди из дома №36 на улице Глаголева должны получить до конца 2026 года.

Об этом во вторник, 3 июня, по итогам личного приема сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Совместно с юристами, представителями управления ЖКХ и калужанами выработали оптимальный алгоритм действий, - заявил чиновник. - Поручил коллегам подготовить необходимый пакет документов для каждого из жильцов, чтобы документально восстановить все личные права проживающих граждан и провести дальнейшую работу по их переселению. Держу этот вопрос на личном контроле.

Ранее мы подробно рассказывали о проблемах этого дома.

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