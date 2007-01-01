В Калуге назвали сроки расселения аварийного дома

Новое жилье люди из дома №36 на улице Глаголева должны получить до конца 2026 года.

Об этом во вторник, 3 июня, по итогам личного приема сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Совместно с юристами, представителями управления ЖКХ и калужанами выработали оптимальный алгоритм действий, - заявил чиновник. - Поручил коллегам подготовить необходимый пакет документов для каждого из жильцов, чтобы документально восстановить все личные права проживающих граждан и провести дальнейшую работу по их переселению. Держу этот вопрос на личном контроле.

Ранее мы подробно рассказывали о проблемах этого дома.