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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
03.06, 12:03
0 528
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Городская управа сообщила о проведении ремонтных работ в пятницу, 6 июня.

Света не будет с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • Ул. Жукова, 6, 8, 10, 12, 14.
  • Ул. Энгельса, 19, 20, 21, 23, 27,
  • пл. Победы 5, 7, 9.

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