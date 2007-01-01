Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На восьми улицах Калуги отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На восьми улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
03.06, 09:28
0 1500
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы пройдут в среду, 4 июня, сообщили в городской управе.

Электричества не будет с 9:00 до 16:00:

  • Ул. Врубовая, 14, 31, 33, 35, 37, 39,
  • Пер. Врубовой, 19/12,
  • Ул. Тракторная, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
  • Ул. Шахтеров, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 11/23, 16/22,
  • Пер. Тракторный, 18/21
  • Ул. Забойная, 33, 34, 38-50, 52, 54,
  • Пер. Забойный, 1-19, 2-24,
  • Территория Сельхозтехники, 2, 3, 4, 5.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlldDlFM3VXRDJmUTNGaXZGNmxUYmc9PSIsInZhbHVlIjoiTTV2bS91NDJQeGZ0Y0FMVE4zYWlvWlg3bzVZWWlVMWlsV3crRExkdUZyb09xSm01dGN3bzBoNlJZUGVDZ1BaSjk0OGJndENLUk5YSXYvWHMyTVlmQlpxejlHNllkRmF3bmZrem02UHp2bDRxOWpYWjZjSFo1UjV5L1FlMXZXQytSbjk3NG1nUnBudkFxNG5MNWRFWmhrTXBCNnlaZ05vV2QyUG05NCt3MjBkUE5CUmh5RVZYcVVSVmxmb3FCb3dPakNrQVZ4dmEzMUNtSnJTOC83L05VQ2hJS1h6TjJEVnlib0drMmtxYkZ1eGY5dWxXWEM0a0RBTzRUdzZuVmZGSmRXd0pTQnNQZ0kvT2ZWVGUzOGFWRitYWWJJeDhybHFpRmhGR1Y0eGd1MVdrUnp1RWhYaXJ6cURuTlFuTTFYVkNLRi93MFVRMU5XMFZWeVRkRjNwWlp5UkJYZHhjQlB1V1VsTVQyaXNESjlZL3RxVUZLcUVQaHZ0M1ZWSUt0Z3JBcUdUWWtxSlFrM3loa0RtcTNsTGZyVkRQdEJzSzVBUklGYzRvQS8wQ1RUaVZqaWk4L1c1OXUrUy80MmJRY21wRCIsIm1hYyI6ImFjYWI1MTYxNTExMTMwZTU5NWY5MGZkNzFmNjllNzE5NzQ3NTdmNjFhMzczMzIwY2NiYjFiMTM0YjUwYzY0YzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRDMFVQSThUWE1yTTE2Uk93Y252RXc9PSIsInZhbHVlIjoiNmxGRUZNVmljUGZvSzRxRzhySXR2QU55Q3VjZVRHbE9UT1RRZDIwd24zVkNGQU41YTRoazUrc2FVREE0TzBHaEoyeGZ0UlkydE9tcUgvSnJXMTZyU0VHdUV2VDlpZ3pjMVZEQnhvRE9vRVNoWFBYQzk2c1JRY3VBVjcwbnF5bmp2VDVFUjlRZlQzVlNkUjVkc1l5YStXTVROakVod0FYWFN1cDg5bElLdmhWTUlsUmRnZEkyWEFLcU9mOEZIWUZMZHl5RHFsNXFsZW5nNlhZNDdsRnRlQVgzeW5rVVFZNWowNmJZZHpsSk1Vd1IrOTNMQXloTDk5ZGhQdVBEb1I3aEhBYUxndDV2US82SUxRblpNYW9NM29SaFZxK3YyMVhCTHNrZVZHOC8yRzhjMXduYjkyTUxjbEVxcnI0VGRZd1pxL3BDQUZNWFVIL3hsSFVEUGlvQW5sNFNpTmltSFNmSkhvM2ttWk13ejl4Y01WellPa2tnY0JjNzZVbWE2NzQ4MGZjR1FqSUs1RkhoY0V2Y0gvbXo4Q2Y4bmFIRTlackJBNTJlK2RlV09LSFJ6VWxOVGZib00veDdBY2NZajdvUjZ6RUJaMk9zYzJqZ1dXalRsQTd5R0JObDdRSkFWN0wyTFVMTkZKMU5WeGkxd254ZUVuVk4wZFpkc3gvblJSbDVISmRiNkdvZENOa2hvaGgxUitiZGhyM0dIZmxlTllwUUhRZmJxYWd6OEpuSWQxa05rdDJVdElHREgyL1ZSWU1waE5Zb1BpWUFUMHFFd0RYN0VWTHFZeDF3MGgzWis0bmMxSVRhOURTQjFoN0xidkdUQStGMWFqTVZjYzJVdzQ0byIsIm1hYyI6Ijg2MmViN2Q3ZWM2MDgyNjM1MDQ0ODdmNzg2NWU1NDk0Y2FlMGM2NjNjMDBkNWI5ODlkY2E3OTIxYjY2M2NmMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+