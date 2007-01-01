На восьми улицах Калуги отключат электричество
Ремонтные работы пройдут в среду, 4 июня, сообщили в городской управе.
Электричества не будет с 9:00 до 16:00:
- Ул. Врубовая, 14, 31, 33, 35, 37, 39,
- Пер. Врубовой, 19/12,
- Ул. Тракторная, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
- Ул. Шахтеров, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 11/23, 16/22,
- Пер. Тракторный, 18/21
- Ул. Забойная, 33, 34, 38-50, 52, 54,
- Пер. Забойный, 1-19, 2-24,
- Территория Сельхозтехники, 2, 3, 4, 5.