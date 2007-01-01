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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге меняют трубы на улице Суворова

Дмитрий Ивьев
02.06, 15:16
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В районе дома №56 проходит замена теплосетей.

Подробности в понедельник, 2 июня, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Работаем, учитывая неоднозначный опыт прошлого года. Особенно тщательно следим за своевременным устранением разрытий и восстановлением благоустройства, - заявил чиновник. - Работы проводят местные организации, и они чётко осознают свою ответственность перед калужанами за результат! А с подрядчиком прошлого года продолжаем «работу над ошибками», регулярно его штрафуя. Осталось несколько адресов, которые он доделает в ближайшее время, а мы вместе с калужанами внимательно проконтролируем.

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