В Калуге меняют трубы на улице Суворова
В районе дома №56 проходит замена теплосетей.
Подробности в понедельник, 2 июня, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- Работаем, учитывая неоднозначный опыт прошлого года. Особенно тщательно следим за своевременным устранением разрытий и восстановлением благоустройства, - заявил чиновник. - Работы проводят местные организации, и они чётко осознают свою ответственность перед калужанами за результат! А с подрядчиком прошлого года продолжаем «работу над ошибками», регулярно его штрафуя. Осталось несколько адресов, которые он доделает в ближайшее время, а мы вместе с калужанами внимательно проконтролируем.