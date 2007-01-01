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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге в воскресенье отключат электричество

Дмитрий Ивьев
30.05, 16:30
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Городская управа сообщила о ремонтных работах, которые пройдут 1 июня.

Электричества не будет с 8:00 до 13:00 в Тайфуновской слободе по следующим адресам:

  • Ул. Новая, 51-91.

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