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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново опубликовали график отключения горячей воды

Дмитрий Ивьев
30.05, 14:50
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Профилактические работы начнутся на следующей неделе, сообщили в районной администрации.

График отключения на лето 2025 года:

  • ул. Московская — с 2 июня по 15 июня;
  • ул. Семашко — с 30 июня по 13 июля;
  • ул. Апатьева — с 29 июля по 11 августа;
  • ул. Лясоцкого — с 14 июля по 27 июля;
  • пр. Машиностроителей — с 16 июня по 29 июня;
  • ул. Черняховского — с 16 июня по 29 июня;
  • ул. Лесная — с 4 августа по 17 августа;
  • ул. Маяковского — с 1 июля.

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