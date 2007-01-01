В Людиново опубликовали график отключения горячей воды
Профилактические работы начнутся на следующей неделе, сообщили в районной администрации.
График отключения на лето 2025 года:
- ул. Московская — с 2 июня по 15 июня;
- ул. Семашко — с 30 июня по 13 июля;
- ул. Апатьева — с 29 июля по 11 августа;
- ул. Лясоцкого — с 14 июля по 27 июля;
- пр. Машиностроителей — с 16 июня по 29 июня;
- ул. Черняховского — с 16 июня по 29 июня;
- ул. Лесная — с 4 августа по 17 августа;
- ул. Маяковского — с 1 июля.