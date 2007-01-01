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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге нечистоты затопили улицу Фомушина

Дмитрий Ивьев
30.05, 14:35
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В пятницу, 30 мая, видео опубликовали в официальном сообществе Правого берега в ВК.

По словам автора ролика, потоки текут во двор дома №3.

Ранее местные жители уже жаловались на такую проблему.

О причинах коммунальной аварии пока не сообщается.

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