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Недвижимость и ЖКХ

Калугу ждут массовые отключения электричества

Дмитрий Ивьев
30.05, 08:55
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Ремонтные работы запланированы на пятницу, 30 мая, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 9:00 до 17:00 света не будет:

  • Ул. Врубовая, 14, 31, 33, 35, 37, 39,
  • Ул. Тракторная, 11-35,
  • Пер. Врубовой, 19/12,
  • Ул. Шахтеров, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 11/23, 16/22.

Отключение с 10:00 до 17:00 в поселке Росва:

  • ул. Садовая, 1-5, 5а, 7-11, 15, 2-10,
  • Ул. Советская, 15-29, 21, 21а, 23, 23а,
  • пер. Советский,
  • ул. Московская, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 5г,
  • ул. Мира, 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б,
  • пер. Северный.

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