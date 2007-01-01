Калугу ждут массовые отключения электричества
Ремонтные работы запланированы на пятницу, 30 мая, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
С 9:00 до 17:00 света не будет:
- Ул. Врубовая, 14, 31, 33, 35, 37, 39,
- Ул. Тракторная, 11-35,
- Пер. Врубовой, 19/12,
- Ул. Шахтеров, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 11/23, 16/22.
Отключение с 10:00 до 17:00 в поселке Росва:
- ул. Садовая, 1-5, 5а, 7-11, 15, 2-10,
- Ул. Советская, 15-29, 21, 21а, 23, 23а,
- пер. Советский,
- ул. Московская, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 5г,
- ул. Мира, 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б,
- пер. Северный.