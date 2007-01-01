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Недвижимость и ЖКХ

Три улицы Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
27.05, 15:40
0 556
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В четверг, 29 мая, в Подзавалье пройдет замена опор.

Света не будет с 9:00 по 16:00 по следующим адресам:

  • пер. Нижнесадовый (полностью),
  • ул. Нижнесадовая, 97-111, 126-144,
  • пер. Южный, 4.

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