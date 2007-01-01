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Недвижимость и ЖКХ

Дома на четырех улицах Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
26.05, 14:07
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Ремонтные работы пройдут в среду, 28 мая, сообщили в городской управе.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Забойная, 22, 33, 34, 38-50, 52, 54,
  • пер. Забойный, 1-19, 2-24,
  • Территория Сельхозтехники, 2, 3, 4, 5,
  • пер. Штрековый, 23.

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