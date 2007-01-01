В Ермолино закончили реконструкцию очистных сооружений
Работы в Боровском районе велись при поддержке Фонда Развития Территорий, сообщили 22 мая в правительстве региона.
Специалисты реконструировали уже существовавшие объекты и построили часть новых.
Также установлено новое оборудование для улучшения качества очистки стоков и обезвоживания образующихся осадков.
- Модернизация позволила улучшить качество водоотведения более чем для 11 тысяч человек, - подчеркнули в правительстве. - При этом мощность очистных сооружений также выросла практически вдвое - до 20 тысяч кубометров в сутки.