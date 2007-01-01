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Недвижимость и ЖКХ

В Ермолино закончили реконструкцию очистных сооружений

Дмитрий Ивьев
22.05, 15:20
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Работы в Боровском районе велись при поддержке Фонда Развития Территорий, сообщили 22 мая в правительстве региона.

Специалисты реконструировали уже существовавшие объекты и построили часть новых.

Также установлено новое оборудование для улучшения качества очистки стоков и обезвоживания образующихся осадков.

- Модернизация позволила улучшить качество водоотведения более чем для 11 тысяч человек, - подчеркнули в правительстве. - При этом мощность очистных сооружений также выросла практически вдвое - до 20 тысяч кубометров в сутки.

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