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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге жалуются на жуткую вонь

Дмитрий Ивьев
21.05, 09:42
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Житель Правобережья 21 мая рассказал о проблеме на улице Заречной.

По его словам, канализационную трубу из частного дома вывели просто к дороге.

- Сливают каждый день, вонь на всю улицу и близлежащие дома! – отметил калужанин в официальном сообществе Правого берега в ВК. - Сливают в больших масштабах, вся улица в говне и воне. Присыпали трубу песком - и все!

После этого ситуацию прокомментировали в управление по работе с населением на территориях:

- Знаем об этой ситуации. Уже пригласили собственника для составления протокола. Визит запланирован на 11 июня.

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