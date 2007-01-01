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Недвижимость и ЖКХ

На двух улицах Калуги отключат электричество перед выходными

Дмитрий Ивьев
20.05, 10:44
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Ремонтные работы пройдут в пятницу, 23 мая, рассказали в горуправе областного центра.

Электричества не будет с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • Ул. В.Никитиной, 21А, 21б, 21В,
  • Ул. Зеленая, 52.

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