В Калуге ищут собственников сараев и теплиц
Городская управа 20 мая опубликовала список объектов, которые могут снести, если владельцы не предоставят необходимые документы.
На 3-м Академическом проезде находится стела с ценами на топливо.
У дома №4 на улице Нефтебаза - 26 теплиц и 20 сараев.
На территории Подстанция Квань находятся кирпичный гараж, металлический гараж, четыре деревянных постройки, погреб и теплица.
Также ищут владельцев деревянного сарая у дома №42б в деревне Григоровка, 14 сараев на улице Покровской, 1, металлических ворот с калиткой в деревне Тимошево у дома №9, ограждения у дома №46а в деревне Чижовка.
Документы о собственности просят предоставлять в городскую управу.