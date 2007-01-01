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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ищут собственников сараев и теплиц

Дмитрий Ивьев
20.05, 10:38
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Городская управа 20 мая опубликовала список объектов, которые могут снести, если владельцы не предоставят необходимые документы.

На 3-м Академическом проезде находится стела с ценами на топливо.

У дома №4 на улице Нефтебаза - 26 теплиц и 20 сараев.

На территории Подстанция Квань находятся кирпичный гараж, металлический гараж, четыре деревянных постройки, погреб и теплица.

Также ищут владельцев деревянного сарая у дома №42б в деревне Григоровка, 14 сараев на улице Покровской, 1, металлических ворот с калиткой в деревне Тимошево у дома №9, ограждения у дома №46а в деревне Чижовка.

Документы о собственности просят предоставлять в городскую управу.

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