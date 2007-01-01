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Недвижимость и ЖКХ

Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
19.05, 13:05
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Ремонтные работы пройдут в четверг, 22 мая, рассказали в городской управе.

Света не будет с 9:00 до 12:00:

  • ул. Тарутинская, 232а, 232,
  • ул. Комбата С.Козлова, 49, 4, 33, 39, 14, 41, 71.

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