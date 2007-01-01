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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
19.05, 09:27
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Неотложные ремонтные работы пройдут в понедельник, 19 мая, сообщили в городской управе.

С 10:00 до 17:00 не будет света по следующим адресам:

  • ул. Минская, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 43,
  • ул. Фомушина, 33,
  • ул. Хорошая, 5, 7, 11, 15.

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